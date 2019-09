Begründung: In den Büchern stünden echte Zaubersprüche und Flüche. Das habe der Pfarrer der katholischen Schule in einer E-Mail an die Eltern geschrieben. Eine lokale Zeitung zitiert aus der E-Mail. Demnach hat sich der Pfarrer mit einigen Exorzisten in Rom und in den USA getroffen. Die hätten ihm zur Verbannung von Harry Potter geraten - weil die Bücher böse Geister beschwören würden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Katholiken gegen die Harry Potter-Romane sind. Im April verbrannten katholische Priester in Polen viele Ausgaben und begründeten das mit der "schlechten Energie". Vor 16 Jahren beschwerte sich der damalige Papst Benedikt über die "subtile Verführung" der Bücher.