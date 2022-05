Raumfahrtagenturen übertragen Rückkehr live in Netz

Die Rückkehr der ISS-Crew zur Erde war ursprünglich früher angesetzt, wurde aber wegen schlechten Wetters verschoben. Die europäische Esa und die US-Raumfahrtbehörde Nasa übertragen das Abdocken und den Flug live im Netz.



Maurer war an rund 100 wissenschaftlichen Experimenten im All beteiligt. Dabei forschte der Materialwissenschaftler in den Bereichen Physik, Biologie, Medizin und künstlicher Intelligenz. Außerdem absolvierte er einen Außeneinsatz. Er gilt als 600. Mensch im All - und als der 12. aus Deutschland.