Die Epidemie betrifft laut Forschenden mehr als 20 Arten, geschätzt sind mehr als fünf Milliarden Seesterne verendet. Und bisher war nicht klar, was dahintersteckt. Jetzt schreiben Forschende im Fachmagazin Nature Ecology & Evolution, dass sie das Rätsel gelöst haben. Sie haben in der Körperflüssigkeit von kranken Seesternen ein Bakterium gefunden (Vibrio pectenicida), das in gesunden Seesternen nicht vorkommt.

Befallene Seesterne sterben dann langsam und ziemlich grausam. Sie bekommen verdrehte Arme, die später abfallen - und ihr Gewebe löst sich auf.

Besonders betroffen von der Seuche sind Sonnenblumen-Seesterne (Pycnopodia helianthoides). Die Population ist um mehr als 90 Prozent geschrumpft und inzwischen ist die Art vom Aussterben bedroht.

Das Massensterben hat außerdem eine Kettenreaktion ausgelöst: Seeigel, die eigentlich von Seesternen gefressen werden, konnten sich schnell vermehren - und die Seeigel haben wiederum die Algenwälder abgefressen, die wichtiger Lebensraum für Fische und andere Tiere sind. Die Forschenden sagen: Dass sie jetzt die Ursache kennen, hilft der Forschung, um rauszufinden, wie sie befallene Seesterne behandeln können.