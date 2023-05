Ein Franzose will von Polen nach Frankreich rudern, um auf die Verschmutzung der Flüsse in Europa aufmerksam zu machen.

Der 58-jährige Christophe Gruault ist in der polnischen Hauptstadt Warschau gestartet. Seine Reise soll ihn durch fünf Länder und über 22 Flüsse führen. Von Polen will Gruault über Deutschland, die Niederlande und Belgien nach Frankreich rudern, insgesamt 2.000 Kilometer. Am 18. Juni will er in Paris ankommen.



Wie er der Nachrichtenagentur AFP sagte, will er mit seiner Aktion zeigen, "dass das Schöne zerbrechlich ist" - und dass man sich darum kümmern müsse.