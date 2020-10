Boris Johnson will eine Brücke bauen

Mit dem Auto von Schottland nach Nordirland und zurück fahren - diese Idee will der britische Premier wiederbeleben.

Boris Johnson hat nach Angaben der Regierung eine Studie in Auftrag gegeben, zu einer möglichen Brücke zwischen den beiden Teilen des Vereinigten Königreichs. Die müsste mindestens 32 Kilometer lang sein. Das Projekt soll laut Johnson die Verbindungen zwischen den Mitgliedsländern stärken und die Wirtschaft beleben. Auch andere Flug-, Straßen- und Bahnprojekte werden überlegt.

Die Idee der Brücke zwischen Schottland und Nordirland gibt es schon länger. Bisher hieß es dazu aber, das Wasser sei an der Stelle sehr tief und die Winde stark. Schätzungen gehen von Kosten in zweistelliger Milliardenhöhe aus. Schon zu seiner Zeit als Bürgermeister von London war Johnson Fan großer Infrastrukturprojekte. Aber auch sein Plan, eine neue Brücke über die Themse zu bauen, scheiterte an den hohen Kosten.