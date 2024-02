Welche Beziehung hatten Menschen vor 2000 Jahren zu Hunden, Schweinen oder Pferden?

Das hat sich ein Forschungsteam gefragt, das archäologische Gräber in der Nähe von Verona in Norditalien untersucht hat. Darin waren Menschen zusammen mit Tieren bestattet. Die Gruppe schreibt im Fachmagazin Plos One, dass nicht nur Haustiere wie Hunde in den Grabstätten entdeckt wurden, sondern auch Nutztiere wie Pferde, Kühe oder Schweine.

Insgesamt geht es um 161 Menschen, die im 3. bis 1. Jahrhundert vor Christus beerdigt wurden, zusammen mit Tieren. Doch warum das gemacht wurde, ist unklar. Die Forschenden entdeckten keinerlei Muster, sondern eher große Unterschiede. Mal war ein Baby mit einem kompletten Hundeskelett begraben, eine Frau mit einem ganzen Pferd und mehreren Pferdeteilen. Und ein Mann mittleren Alters liegt zusammen mit einem kleinen Hund begraben.

Das Team glaubt, dass dahinter religiöse Bräuche stecken könnten, wie Opfergaben. Möglich ist aber auch, dass es damals schon enge Freundschaften gab zwischen Mensch und Tier.