Flusspferde gehören in unserer Vorstellung nach Afrika. Doch früher gab es sie auch am Rhein.

Und dort lebten sie offenbar viel länger als bisher angenommen. Wissenschaftler aus Mannheim und Potsdam haben Hunderte von Knochenfunden untersucht und konnten damit nachweisen, dass noch vor rund 30.000 Jahren am Rhein Flusspferde lebten. Laut den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen gingen Fachleute bisher davon aus, dass die Tiere schon am Ende der letzten Warmzeit vor 116.000 Jahren ausgestorben sind.

Doch die Altersbestimmung verschiedener Knochen zeigte, dass es im Zeitraum vor 48.000 und 30.000 Jahren am Oberrhein Flusspferde gab, etwa zwischen dem heutigen Basel und Frankfurt am Main. Während der letzten Kaltzeit tummelten sie sich dort gleichzeitig mit Mammut, Wollhaarnashorn und Höhlenlöwen. Laut dem Projektleiter konnten sie sich wohl gut an die Temperaturen und Umweltverhältnisse anpassen und fanden auch genug Pflanzen als Nahrung.