Die Insel Antirhodos versank vermutlich im vierten Jahrhundert - vor der heutigen ägyptischen Stadt Alexandria.

Taucher haben dort eine spannende Entdeckung gemacht: Sie haben das Wrack eines etwa 2000 Jahre alten Schiffes entdeckt, offenbar war es eine Art Partyboot. Der über 35 Meter lange und rund sieben Meter breite Rumpf des Bootes liegt am Grund des Hafens von Antirhodos. Auf dem Kielbalken wurden griechische Inschriften entdeckt, die sich auf die erste Hälfte des ersten Jahrhunderts datieren lassen. Das Europäische Institut für Unterwasserarchäologie geht davon aus, dass das Schiff zu einer Zeit gebaut wurde, als sich auf der Insel noch ein Palast und ein der ägyptischen Göttin Isis geweihter Tempel befanden.

Angetrieben wurde das Boot mit Rudern. Und es hatte eine luxuriös ausgestattete Kabine. Laut Institut gehörte es zu einer Reihe von Vergnügungsschiffen. Königin Kleopatra soll auf einem solchen Boot Julius Cäsar die Sehenswürdigkeiten Ägyptens gezeigt haben.