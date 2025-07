Die nächste Fußball-WM der Männer ist nächstes Jahr in den USA, Kanada und Mexiko geplant.

In Mexiko-Stadt haben deshalb gestern mehrere hundert Menschen demonstriert. Sie sagen, dass ärmere Menschen aus einigen Stadtteilen vertrieben werden und die Mietpreise nach oben gehen. Das ist in Mexiko-Stadt sowieso ein großes Problem - und wird durch die WM nochmal verstärkt. Vor einigen Wochen hatte es bei ähnlichen Demos in den Stadtteilen Roma und Condesa Ausschreitungen gegeben.

Den Protestierenden geht es unter anderem um riesige Immobilienprojekte, die im Süden von Mexiko-Stadt geplant sind. Eine der Luxus-Siedlungen soll auf bisherigem Indigenen-Gebiet gebaut werden. Wegen großer Proteste gilt für dieses Projekt seit Ende letzten Jahres ein vorläufiger Baustopp.

Auf die Demos vor einigen Wochen hat die Stadtverwaltung mit neuen Regeln reagiert. Die sollen verhindern, dass die Mieten zu stark steigen und Anbieter von Ferienwohnungen wie Airbnb beschränken. Den Protestierenden reicht das nicht.