Masken, Burkas, Sonnenbrillen oder Helme - all das soll in Deutschland vor Gericht demnächst verboten sein.

Das Bundeskabinett hat das entsprechende Gesetz dazu geändert. Jetzt muss sich der Bundestag mit dem Vorhaben befassen. Das sieht vor, dass alle, die bei einer Verhandlung vor Gericht dabei sind, komplett erkennbar sein müssen: damit die Identität klar wird und auch um die Mimik im Gesicht bei Aussagen mit beurteilen zu können.

Ausnahmen sollen laut Vorhaben medizinisch begründete Fälle sein, oder auch die Verhüllung gefährdeter Zeugen. Erlaubt bleiben auch Bedeckungen des Haares und des Halsbereichs, außerdem Bärte und Brillen mit durchsichtigem Glas.

Die Bundesländer hatten die Bundesregierung über den Bundesrat wiederholt dazu aufgefordert, ein Verschleierungsverbot vor Gericht einzuführen. Seit Juni 2017 sind Gesichtsverhüllungen bei Beamtinnen und Beamten und in der Bundeswehr verboten. Seit Oktober 2017 auch für Autofahrende. Darüber hinaus gibt's bundesländerspezifische Regeln zum Beispiel für Schulen und Hochschulen.

Richterinnen und Richter konnten bis jetzt ein Verschleierungsverbot nur in Einzelfällen anordnen.

Neben dem Verhüllungsverbot regelt das Gesetz will das Gesetz weitere Aspekte in Strafverfahren modernisieren. Zum Beispiel soll bei allen erwachsenen Opfern von Sexualstraftaten möglich sein, in der Hauptverhandlung eine Videoaufzeichnung der richterlichen Vernehmung zu verwenden. Und: Eine DNA-Analyse soll auf äußerliche Merkmale und das Alter ausgeweitet werden.