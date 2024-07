Einer der Taucher sagt, dass das Schiff wohl etwa um 1850 gesunken ist. Aufschluss darüber haben Etiketten auf den Wasserflaschen gegeben, abgefüllt von der deutschen Firma Selters. Die mehr als 100 Flaschen Champagner stammen den Korken nach aus Frankreich.

Das Wrack liegt in knapp 60 Metern Tiefe, kurz vor der schwedischen Insel Öland. Das Tauchteam erzählt, dass es eigentlich von einem alten Fischkutter ausgegangen ist - und dann positiv überrascht war. Bei der Hintergrund-Recherche zur wertvollen Fracht haben Historiker geholfen. Außerdem wurden Forscherinnen und Forscher in Schweden über den Fund an ihrer Küste informiert.