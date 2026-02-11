Dass wir alle ganz selbstverständlich einen Vor- und Nachnamen haben, ist historisch gesehen eine recht junge Entwicklung.

Ein Forschungsteam hat sie im Fachmagazin Nature Communications nachgezeichnet - unter anderem mit Daten aus Kirchenbüchern. In westlichen Ländern kam es im 17. Jahrhundert zu einem Wandel im Namenssystem.

Nachnamen enthielten wichtige Infos

Nachnamen ergaben sich bis dahin aus dem Beruf oder aus Äußerlichkeiten: zum Beispiel Hans, der Kleine oder Hans, der Schmied. Allmählich entstanden dann mehr staatliche Strukturen und es wurde rechtlich notwendig, Menschen über einen vererbten Nachnamen zu identifizieren. Flexible Nachnamen verwandelten sich in fixe Nachnamen und enthielten weniger Information über die einzelnen Personen.

Vornamen wurden wichtiger

Damit bekam der Vorname eine wichtigere Rolle. Die Forschenden sagen: Die heutige Vielfalt an Vornamen in der westlichen Welt ist also weniger Ausdruck von Individualität, sondern eher eine Folge davon, dass vererbte Nachnamen nur begrenzt Informationen über die Person enthalten.

