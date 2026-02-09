Immer mehr Länder diskutieren darüber, Social-Media für Kinder und Jugendliche einzuschränken.

Jetzt überlegt das auch die Regierung in Tschechien. Regierungschef Andrej Babis hat sich in einem Video bei Facebook für ein Social-Media-Verbot für Unter-15-Jährige ausgesprochen.

Verbot noch dieses Jahr

Sein Vize Karel Havlicek hat gesagt, dass so ein Verbot noch dieses Jahr kommen könnte. Es würde schon mit Fachleuten darüber gesprochen, zum Beispiel mit den Mobilfunk-Anbietern.

Kritische Stimmen warnen vor Einschränkungen der Grundrechte und einer Gefährdung der Privatsphäre.

Vorbild Australien - und viele Nachzügler

Letztes Jahr hat Australien als weltweit erstes Land ein Zugangsverbot zu Sozialen Medien eingeführt, für Jugendliche unter 16.

Ähnliche Pläne haben Frankreich, Spanien, Dänemark, Griechenland, Italien, Norwegen, Großbritannien und Malysia.