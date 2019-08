Ein internationales Forschungsteam schreibt im Fachjournal Nature Communications Chemistry, dass es die Struktur der Käfer-Panzer im Labor nachbauen konnte. Auf denen sind Mini-Schuppen so unregelmäßig angeordnet, dass alle Lichtstrahlen (egal welcher Wellenlänge) perfekt reflektiert werden; so entsteht das Ultraweiß. Die Forschenden haben diese Schuppen-Struktur im Labor mit Plastik nachgebaut. Sie sagen, dass man Plastikmüll benutzen könnte, um daraus Farbe zu machen. Das wäre gut für die Umwelt, denn normalerweise steckt in weißer Farbe Titandioxid. Das ist in größeren Mengen giftig und auch für den größten Teil des CO2-Fußabdrucks der Farbproduktion verantwortlich.

Die Käfer der Gattung Cyphochilus sind vermutlich so weiß, weil sie sich damit auf weißen Pilzen perfekt tarnen können.