Ein Forschungsteam aus Kalifornien hat menschliche Zellen so verändert, dass sie ihre Lichtdurchlässigkeit ändern können. Vorbild sind Tintenfische. Die können bestimmte Zellen in ihrer Haut so verändern, dass sie quasi unsichtbar werden. Der Schlüssel dazu ist das Protein Reflectin: Wenn das Protein in den Tintenfisch-Zellen zusammenklumpt, geht kaum Licht durch. Dadurch erscheinen die Zellen weiß. Wenn die Proteine sich wieder trennen, scheint das Licht ungehindert durch - und die Zellen sind durchsichtig.

Die kalifornischen Forschenden haben menschliche embryonale Stammzellen genetisch so verändert, dass sie auch Reflectin produzieren. Je nachdem ob die Zellen in salziger oder weniger salziger Lösung lagen, wurden sie durchsichtig oder eben nicht. Fürs erste will das Forschungsteam mit der Methode Mikroskopaufnahmen von lebendem Gewebe verbessern. Langfristig hofft es, dass es so auch größere Gewebeteile steuern kann, und irgendwann vielleicht sogar ganze Organismen.