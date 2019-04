Der Serienhit Game of Thrones verewigt sich auch in Vornamen in Deutschland.

Mehrere hundert Eltern in Deutschland haben ihre Kinder schon nach den Serienhelden benannt. Der Namensforscher Knud Bielefeld hat in seine Datenbank geschaut. Am beliebtesten ist der Name Jon ohne H, nach dem Serienhelden Jon Schnee - so sind in den letzten Jahren rund 360 Kinder genannt worden. Mehr als 200 Einträge hat der Namensforscher zu Jons Halbschwester Arya: Auch Bran als Kurzform von Brandon ist beliebt - ein weiterer Vorname aus der Familie Stark in der Serie.

Auch Sansa, Daenerys und Tyrion tauchen mittlerweile auf deutschen Geburtsurkunden auf - und tatsächlich auch Khaleesi, was in der Serie gar kein Vorname, sondern eine Adelstitel ist.

In die Top 10 der Vornamen schaffen es die Game-of-Thrones-Namen aber im Moment nicht. Die Spitzenreiter Emma und Ben wurden in den letzten Jahren zehntausendfach vergeben.