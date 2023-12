Auch für die nächste Badesaison fehlen noch viele Rettungsschwimmerinnen- und -schwimmer.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sucht nach Lösungen für das Problem - und bringt zusätzliche Urlaubstage ins Gespräch. Die Präsidentin der DLRG ruft Firmen und Behörden dazu auf, ihren Mitarbeitern mehr Freiraum zu schaffen, wenn die sich in der Wasserrettung engagieren. Ihr Vorschlag zum Beispiel: fünf Tage Sonderurlaub für den Einsatz am Badestrand. Für alle, die keinen Bildungsurlaub nehmen.

Vor allem seit der Corona-Pandemie fehlen Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer. Damals konnte ein kompletter Jahrgang nicht ausgebildet werden.

Die DLRG macht an über 1.300 Orten in Deutschland die Badeaufsicht. Vor allem an vielen Stränden von Nord- und Ostsee.