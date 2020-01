Das geht aus einem Antrag der Grünen im Bundestag hervor, über den der Spiegel (kostenpflichtig) berichtet. Als Beispiel nennen die Grünen einen Hersteller, der schon jetzt einen 22-Euro-Gutschein an Kunden ausgibt, wenn sie ihr altes Smartphone zurückbringen.

Die Grünen-Fraktion fordert außerdem, dass Geräte länger halten und repariert werden können. Im deutschen Elektrogesetz müsse vorgeschrieben werden, dass Akkus problemlos herausgenommen und ausgetauscht werden können. Die Grünen-Abgeordnete Bettina Hoffmann kritisierte, dass in Deutschland, nur 45 Prozent der Altgeräte wieder in Geschäften abgegeben werden. In anderen EU-Ländern liege die Quote bei 80 Prozent.