Dafür haben sich drei Ex-Bundesumweltminister in einem Interview bei t-online.de ausgesprochen: Barbara Hendricks von der SPD, Jürgen Trittin von den Grünen und Klaus Töpfer von der CDU. So ein Vetorecht hat in Deutschland bisher nur das Finanzministerium, wenn es um Entscheidungen geht, die sich auf den Haushalt auswirken.

Hendricks äußerte auch die Idee, dass das Umweltministerium bei anderen Politikfeldern Gesetze vorschlagen sollen dürfe - zum Beispiel zum Verkehr, falls das Verkehrsministerium nichts mache.