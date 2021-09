Medizinerinnen und Mediziner brauchen mehr Emojis!

Das schlägt ein Forschungsteam verschiedener Fachrichtungen vor, unter anderem ein Oberarzt einer Notaufnahme in Boston. Er sagt, mit Patienten zu kommunizieren sei der Mittelpunkt der Arbeit. Und dabei könnten Emojis helfen, zum Beispiel, wenn Kinder oder Menschen mit eingeschränkten Sprachkenntnissen behandelt werden - oder auch in Notfällen, wenn es schnell gehen muss, oder wenn Menschen Online-Sprechstunden besuchen.

Nur wenige Emojis im Bereich Körper und Medizin

Momentan gibt's 3500 offizielle Emojis - und davon gehören nur 45 zum Bereich Körper oder Medizin. Einige kamen erst vor Kurzem dazu, zum Beispiel das Lungen-Emoji. Jetzt will das Forschungsteam noch 15 neue einführen. Dafür will es in der Medizin-Gemeinschaft darüber diskutieren, welche Emojis am wichtigsten wären.