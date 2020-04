Vorstandsmitglied Tobias Meyer begründet den Vorstoß in der Rheinischen Post damit, dass aktuell besonders viel verschickt werde. Seinen Angaben nach transportiert DHL im Moment acht Millionen Pakete und Päckchen am Tag - das sind knapp drei Millionen mehr als im Schnitt an einem normalen Zustelltag. Zurzeit würden so viele Pakete verschickt wie sonst nur in der Vorweihnachtszeit. Der Unterschied ist laut Meyer, dass die Post sich dieses Mal nicht darauf vorbereiten konnte.