Immer wieder fliegen Vögel in Windräder oder knallen gegen Hochhäuser.

Forschende aus den USA wollen das ändern und haben eine Art akustisches Warnsystem entwickelt. Akustisch deshalb, weil die Tiere beim Fliegen den Kopf tief halten, um dem Luftwiderstand zu verringern. Dadurch übersehen sie Hindernisse oft. Die Forschenden haben in einem Gebiet, das auf dem Weg von Zugvögeln liegt, um zwei Sendemasten herum Lautsprecher aufgestellt. Darüber haben sie in Richtung der ankommenden Schwärme Geräusche abgespielt - in einer Frequenz, die die Vögel gut hören können und ungefähr so laut wie ein Staubsauger. Laut den Forschenden ist das ungefähr so, als würde man die Vögel anhupen, um sie auf die Masten aufmerksam zu machen.

Sechs Tage lang haben sie die Lautsprecher ein- und ausgeschaltet und vorbeifliegende Vögel gefilmt. Dann haben sie die Zusammenstoß-Wahrscheinlichkeit in den Zeiträumen mit und ohne Geräusche verglichen. Ergebnis: Der Sound brachte die Tiere in 16 Prozent der Fälle dazu, die Richtung leicht zu ändern und weiter um die Masten herum zu fliegen. Die Forschenden sagen, die Lautsprecher könnte man recht einfach bei allen möglichen hohen Strukturen zum Schutz der Vögel einsetzen.