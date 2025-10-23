Ameisen sind ziemlich gut darin, für ihre Gesundheit zu sorgen. Bei ansteckenden Krankheiten wird im Ameisennest zum Beispiel ein Notfallplan umgesetzt.

Aber auch wenn die Insekten eine Verletzung haben, gibt es schnell eine effiziente Versorgung. Dabei sind zumindest Ross-Ameisen ganz und gar nicht zimperlich und amputieren das verletzte Bein: Sie beißen es einfach mit ihrem starken Mundwerkzeug ab.



Ein Forschungsteam von der Uni Würzburg hat beobachtet, dass es den Ameisen dabei egal war, ob die Wunde infiziert war oder nicht und auch wie lang die Verletzung her war. Offenbar wollten die Insekten einfach auf Nummer sicher gehen. Laut den Forschenden erwies sich die schnelle Amputation als medizinisch sinnvoll: Dadurch überlebten verletzte Ameisen mehr als doppelt so oft.



Als nächstes will das Forschungsteam rausfinden, warum nur manche Ameisenarten amputieren und andere eher auf eine Wundbehandlung mit desinfizierenden Substanzen setzen.

Die Studie wurde im Fachmagazin Proceedings of the Royal Society B veröffentlicht.