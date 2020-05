Was dagegen helfen kann, ist, sich mit Menschen zu umgeben, die möglichst anders sind als man selbst. Forschende der Uni Princeton in den USA haben nämlich in mehreren Studien festgestellt, dass Menschen besonders dann rassistische, ethnische oder religiöse Vorurteile haben, wenn sie relativ selten Menschen begegnen, die anders sind als sie.

In den Studien wurden Menschen in 46 verschiedenen Ländern befragt, sowie US-College-Studierende mehrfach im Verlauf ihres Studiums. Sie sollten jeweils sagen, wie sie Menschen aus verschiedenen ethnischen Gruppen in puncto Kompetenz und Wärme bewerten. Außerdem wurde untersucht, wie divers ihr Umfeld war.

In allen drei Studien kam heraus, dass Menschen in einem diversen sozialen Umfeld gegenüber anderen Menschen positiver eingestellt waren und zudem auch zufriedener.