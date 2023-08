Indonesien wird keine Wahl zur Miss Universe mehr ausrichten.

Die Organisatoren in den USA sagen, dass der Ableger nicht ihrer Ethik entspricht. Mehrere Frauen hatten den Organisatoren der indonesischen Miss-Universe-Wahl sexuelle Belästigung vorgeworfen. So sollen alle 30 Finalistinnen vor der Krönungszeremonie in Jakarta Anfang August unerwartet aufgefordert worden, sich auszuziehen. Die Organisatoren hatten das den Vorwürfen nach damit begründet. die Körper der Teilnehmerinnen auf Narben und Cellulite untersuchen zu lassen. Einige Frauen wurden dabei nach Angaben ihres Anwalts auch fotografiert. Der Fall wird von der Polizei in Jakarta untersucht.

Weil der indonesische Ableger der Miss-Wahl auch die Rechte an der Wahl in Malaysia hatte, wird der Schönheitswettbewerb auch dort nicht mehr ausgetragen. Die Verantwortliche für die Miss-Universe-Wahl in Indonesien wies die Vorwürfe zurück.