Ein französischer Kulturverein hat Anzeige erstattet - gegen eines der bekanntesten Museen weltweit, das Metropolitan Museum of Art in New York - auch bekannt als The Met.

Es geht um den Vorwurf der Hehlerei. So soll das Met geklaute Glasfenster aus der Kathedrale von Rouen besitzen, die dort vor knapp einhundert Jahren verschwunden waren. Der französische Kulturverein geht davon aus, dass die Fenster gestohlen und dann über den Pariser Schwarzmarkt in die USA verkauft wurden. Neben dem Metropolitan Museum of Art sollen zwei weitere Museen die gestohlenen Kirchenfenster gekauft haben - im Wissen, dass es sich dabei um Hehlerware handelt. Eine ähnliche Anzeige gegen das Lononer Auktionshaus Sotheby's hatte die Pariser Staatsanwaltschaft vor ein paar Monaten abgelehnt.