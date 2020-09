Ascheregen in Ecuador

In Ecuador hat der Vulkan Sangay Asche über weite Teile des Landes ausgespuckt.

Laut Behörden ist in vielen Provinzen Ascheregen runtergekommen.

Am Flughafen der Millionen-Metropole Guayaquil gab es zwischenzeitlich keine Starts und Landungen. Präsident Lenín Moreno versprach schnelle Hilfe, um Landwirten und Viehzüchtern bei der Beseitigung der Asche zu helfen.

Gas- und Aschesäulen bis in 2000 Meter Höhe

Laut Notstandsbehörde wurden in den letzten Wochen Gas- und Aschesäulen am Sangay beobachtet, die bis zu 2.000 Meter hoch waren. Der über 5.000 Meter hohe Vulkan ist einer von mehreren aktiven Vulkanen in Ecuador. In den letzten 20 Jahren haben sich seine Eruptionsaktivitäten wieder verstärkt.