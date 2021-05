In der Demokratischen Republik Kongo hat der Ausbruch eines Vulkans die Millionenstadt Goma weitgehend verschont.

Nachdem der Vulkan gestern Abend Lava herausgeschleudert hatte, waren tausende Menschen geflohen. Auf der Flucht kamen laut einem Behördenvertreter bei Unfällen mindestens fünf Menschen ums Leben. Der Lavastrom floss auf Goma zu, hielt aber laut den Behörden am Stadtrand an. Er kam auch dem Flughafen gefährlich nahe, sodass Flüge abgesagt wurden. In den Außenbezirken von Goma sollen Häuser zerstört worden sein.

Der Vulkan ist zum letzten Mal vor knapp 20 Jahren ausgebrochen. Damals starben 250 Menschen, mehr als 100.000 wurden obdachlos. Der Vulkan in der Demokratischen Republik Kongo gehört zu den zehn aktivsten der Welt. Er befindet sich außerdem in einem Schutzgebiet für die bedrohten Berggorillas. Sie seien aber nicht in Gefahr gewesen, heißt es vom kongolesischen Institut für Naturschutz.