Etwa 800 Jahre lang hatte der Vulkan Fagradalsfjall auf Island "geschlafen" - bis er im März 2021 wieder anfing, Lava zu spucken.

Der Vulkan liegt nicht weit weg von Islands Hauptstadt Reykjavík, also auch nah an bewohnten Gebieten. Um die vor Lava zu schützen, wurden einige Experimente gestartet - und eins war besonders wirksam, berichtet jetzt ein norwegisch-isländisches Forschungsteam. Es hat während des Ausbruchs mit Baggern und Bulldozern Dämme aus Erde, Sand und Steinen bauen lassen. Das Team schreibt im Bulletin of Volcanology, dass die Barrieren den Lavastrom bis zu 16 Tage lang aufhalten - oder ganz ablenken konnten, in eine Richtung, wo niemand wohnt.

Die wichtigste Lehre, die das Team aus dem Feldexperiment zieht, ist: Es ist möglich, Lavaströme bis zu einem gewissen Grad zu kontrollieren. Die Forschenden haben daraus einen Leitfaden für die isländischen Behörden zum Lava-Umlenken erstellt. Und der konnte nur wenig später auch direkt angewendet werden: Bei neuen Ausbrüchen ab 2023. Ganz schützen können aber auch Barrieren nicht, sagen die Forschenden - dafür ist die Vulkanlandschaft zu unberechenbar.