Wenn der Meeresspiegel stark sinkt, werden Vulkanausbrüche wahrscheinlicher.

Das schreibt ein britisch-schwedisches Forschungsteam im Fachmagazin Nature Geoscience. Herausgefunden hat es das, indem es Aufzeichnungen des Meeresspiegels rund um die Vulkaninsel Santorini in Griechenland verglichen hat mit Ausbrüchen dort in den letzten 3600 Jahren. Die lassen sich nämlich an den Gesteinsschichten an den Klippen der Insel ablesen.

Laut den Forschenden wird es kritisch, wenn der Meeresspiegel über einen sehr langen Zeitraum um 40 Meter oder mehr sinkt. Der Mechanismus sei simpel: Mit dem Wasser werde Masse von der Erdkruste entfernt, wodurch Risse entstünden - und durch die könne dann Magma aufsteigen und Vulkanausbrüche entstehen.

Die Forschenden vergleichen das mit einer Badewanne: Wenn man den Stöpsel zieht, sinkt überall der Wasserspiegel - und so sei das auch mit dem Meeresspiegel überall auf der Welt. Sie gehen davon aus, dass ihre Erkenntnisse nicht nur für Santorini gelten, sondern auch für andere vulkanische Inseln. Aus ihrer Sicht sollten die Umstände noch genauer untersucht werden, um das Risiko von Vulkanausbrüchen besser beurteilen zu können, denn schließlich seien vulkanische Inseln oft stark besiedelt.