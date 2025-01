Männerkörper sind durchschnittlich größer und schwerer als Frauenkörper - und dieser Unterschied hat sich im letzten Jahrhundert deutlich verstärkt. Zu dem Ergebnis kommt eine internationale Studie.

Das Team von Forschenden hat sich auf das 20. Jahrhundert konzentriert. Grundlage für die Studie waren Daten von 135.000 Menschen aus mehr als 60 Ländern. Im Fachjournal ”Biology Letters” berichten die Forschenden, dass Männerkörper in dieser Zeit etwa doppelt so stark an Größe und Gewicht zugelegt haben wie Frauenkörper.

Ausschlaggebend für das Wachstum an Größe und Gewicht war aber auch der Lebensstandard der Menschen. Wenn der Wohlstandsindikator HDI (Human Development Index) um 0,2 Punkte stieg, bedeutete das laut der Studie, dass Frauen durchschnittlich 1,7 Zentimeter größer und 2,7 Kilogramm schwerer wurden - Männer legten dann durchschnittlich 4 Zentimeter und fast 6,5 Kilogramm zu.