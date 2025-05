Blumen haben die unterschiedlichsten Formen.

Rosenblüten sind aber noch mal etwas Besonderes. Ihre Enden sind oft zu kleinen Spitzen eingedreht. Im Fachmagazin Science beschreibt ein Forschungsteam, wie es dazu kommen könnte. Das Team hat unter anderem vom Computer ausrechnen lassen, wie Rosenblüten sich formen - aber auch selbst künstliche Blüten gebastelt.

Ergebnis: In jeder Blütenknospe steckt ein ziemliches Missverhältnis verschiedener Kräfte. Einerseits hat jedes Gewebe eine bestimmte geometrische Form, die am besten zu ihm passt. Andererseits ist physisch nicht alles möglich. Die tatsächliche Form einer Blüte ist dann der Kompromiss. Das ist bei allen Blüten so. Bei der Rosenblüte konzentriert sich dieses Missverhältnis aber wohl stark auf einen sehr begrenzten Bereich. Der beeinflusst dann, wie das Gewebe drumherum wächst und sich formt - am Ende kommen dabei die etwas eingedrehten Blütenenden der Rose heraus.

Das Forschungsteam glaubt, dass ihre Studie neue Designs anregen könnte - und Ideen, welche Materialien und Strukturen man dazu verwenden könnte.