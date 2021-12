Wälder müssen auch in unserer Klimazone immer häufiger mit Dürren oder Starkregen klar kommen.

Forschende aus Deutschland und China wollten rausfinden, wie ein Wald aussehen muss, um mit solchen Klimaveränderungen besser klar zu kommen. Sie kommen - genau wie andere Studien vorher - zu dem Schluss, dass es am besten ist, wenn in einem Wald viele verschiedene Baumarten wachsen statt Monokulturen. Aber sie haben noch mehr Empfehlungen. Ihnen zufolge ist es sinnvoll, in einem Wald verschiedene Baumarten anzupflanzen, die möglichst unterschiedliche Eigenschaften haben. So dass zum Beispiel die eine Baumart gut in feuchten Jahren wächst und die andere gut in trockenen. Oder, dass die Baumarten unterschiedlich viel Licht und Nährstoffe brauchen. Dann bleibt das Waldökosystem insgesamt stabiler und man könnte auch mehr Holz fällen, wenn der Wald forstwirtschaftlich genutzt werden soll, also Baumaterial gebraucht wird.