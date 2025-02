Forschende des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung haben sich auf die Suche nach einer Formel für den Wald gemacht.

Sie wollen berechnen können, wie wahrscheinlich neue Bäume einer Art in einer bestimmten Umgebung wachsen - vor allem auch, um zu ermitteln, welche Chancen selten gewordene Arten in Wäldern haben könnten. Die Forschenden berichten im Fachmagazin Nature über ihre Formel. Sie basiert vor allem auf Daten von 75 Wald-Messflächen weltweit - wo Forschende alle paar Jahre losziehen und jeden Baum bestimmen, kartieren und vermessen.

Laut der Formel sind die Bedingungen fürs Baum-Wachstum vor allem in gemäßigten und tropischen Wäldern gut. Dabei ist es jeweils sehr unterschiedlich, wie sich Bäume verbreiten: In den Tropen tragen oft Tiere die Samen weiter. Und in gemäßigten Wäldern wächst ein neuer Baum oft nicht so weit weg vom Stamm eines alten. Da helfen oft Pilze im Boden, das Überleben zu sichern.