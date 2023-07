Dieser Sommer könnte für viele Fichten in Deutschland der letzte sein.

Fachleute warnen vor einer neuen Borkenkäferwelle. In Quedlinburg im Harz gibt es seit wenigen Monaten ein neues Forschungsinstitut für Waldschutz. Deren Leiter Henrik Hartmann sagt, dass wegen des warmen Winters wohl sehr viele Borkenkäfer überlebt haben. In einigen Regionen sei der Befall doppelt so stark wie im letzten Jahr. Es droht laut dem Forstwissenschaftler eine Zerstörung wie im Rekordjahr 2021.

In Deutschland verbreitet sich der Borkenkäfer zurzeit vor allem in Mittelgebirgen: Im Harz gibt es laut Forstbehörden kaum noch gesunde Fichten. Inzwischen wird dort an vielen Stellen der Wald mit anderen Baumarten wieder aufgeforstet. Ein größerer Mix aus jungen und alten sowie verschiedenen Laub- und Nadelbaumarten soll die Wälder besser gegen die Folgen des Klimawandels schützen.