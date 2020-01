Wenn irgendwo ein Tierkadaver rumliegt, wird der in der Regel entfernt - schon aus hygienischen Gründen.

Das gilt auch für tote Wildtiere in den Wäldern. Ein Forschungsteam aus den Niederlanden empfiehlt jetzt aber das Gegenteil: die Tier-Kadaver im Wald liegen zu lassen. Denn: Sie fördern offenbar die Artenvielfalt. Das haben die Forschenden in einem Feldversuch in einem Wildreservat herausgefunden. Sie beobachteten fünf Kadaver von verstorbenen Rothirschen, untersuchten deren natürlichen Abbau und welche Tiere und Pflanzen davon profitierten.

Das Team stellte fest, dass an Standorten mit Kadaver sowohl die Artenvielfalt als auch die Pflanzenbiomasse erheblich höher waren. Als Vergleich dienten Orte im gleichen Reservat, an denen ebenfalls Rothirsche starben, deren Kadaver allerdings weggeräumt wurden.

Die Forschenden empfehlen jetzt, zumindest in Naturschutzgebieten die Regeln zu lockern und Kadaver häufiger an Ort und Stelle verrotten zu lassen.