Die Haushalte in Deutschland haben in den Corona-Jahren rechnerisch nicht mehr geheizt als sonst - obwohl unter anderem Homeoffice in dieser Zeit boomte.

Laut dem neuen Wärmemonitor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ist der Energieverbrauch für eine warme Wohnung in den Jahren 2020 und 2021 rechnerisch sogar etwas gesunken - zumindest wenn man berücksichtigt, dass 2021 einen ziemlich kalten Winter hatte. Denn Temperatureinflüsse durchs Wetter haben die DIW-Forschende in ihrer Analyse rausgerechnet, um die Jahresverbräuche vergleichbarer zu machen. Niedriger Verbrauch überrascht Fachleute Sie finden die rechnerisch niedrigen Verbrauchszahlen in der Pandemie überraschend - weil die Menschen in der Zeit eigentlich mehr zu Hause waren, auch wegen Lockdowns und Kurzarbeit. Eine Erklärung sehen Forschenden darin, dass Gebäude zunehmend energieeffizienter werden, zum Beispiel durch eine bessere Wärmedämmung. Das hat laut Bericht auch geholfen, Heizkosten zu sparen.