Vielen Meerestieren macht der Klimawandel zu schaffen: Weil sich die Wassertemperaturen im Schnitt erhöhen, weichen Arten aus den wärmeren Regionen am Äquator in Richtung der Pole aus.

Das hat ein internationales Forschungsteam festgestellt und berichtet darüber im Fachmagazin PNAS. Die Forschenden schreiben, dass sie am Äquator schon einen Rückgang von 1.500 Arten registriert haben. Das zeigt sich anhand von Verteilungsdaten von knapp 49.000 Meerestier-Arten: Seit den 1970er Jahren sind Arten vermehrt abgewandert in mittlere Breitengrade und auf die nördliche Erdhalbkugel. Das passiert offenbar dort, wo die Temperatur der Meeresoberfläche im Jahresdurchschnitt höher als 20 Grad Celsius liegt.

Indonesien und Westafrika besonders betroffen

Die Forschenden haben den Trend bis zum Jahr 2015 untersucht. Sie warnen, dass er sich fortsetzen wird, wenn der Klimawandel weiter voranschreitet. Damit würden die eigentlich sehr artenreichen tropischen Meeresgebieten weiter an Vielfalt verlieren - mit Folgen auch für die Umwelt und für die Menschen, die bisher von diesen Tierbeständen leben.

Laut den Forschenden besonders betroffen sind Indonesien und andere Staaten in der Nähe des Äquators, wie Länder an der Küste Westafrikas. In ihren Gewässern nimmt die Artenvielfalt jeweils ab, ohne dass parallel neue Arten zuwandern.

Fossilien zeigen frühere Artenverschiebung

Die Forschenden schreiben auch, dass es ähnliche Verschiebungen der Arten schon früher gab - und zwar vor 140.000 Jahren. Das hätten Fossilien-Funde gezeigt. Damals seien die Temperaturen auf der Erde so hoch gewesen wie heute.