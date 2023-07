In Israel haben Forschende die verschiedenen Temperaturen in der Stadt gemessen - und dabei geholfen haben Fledermäuse.

Die Fledermäuse hatten Wärmesensoren auf dem Rücken und flogen über die Großstadt Tel Aviv. So konnten die Forschenden sehen, über welchen Gebieten es sogenannte Wärmeinseln gibt. Es zeigte sich, dass es an Winterabenden über dicht bebauten Gebieten und über Autobahnen zwei bis fünf Grad wärmer war als über Parks.

Tiere besser als eine Mess-Station

Die Forschenden sagen: Die Fledermäuse konnten die Temperaturen besser messen als normale Mess-Stationen. Die gibt es nämlich nicht in jeder Straße und außerdem messen sie nur die Temperatur in Bodennähe. In der Luft könnte man zwar auch Drohnen einsetzen, aber die brauchen Genehmigungen und können nicht so weit fliegen wie Fledermäuse.



Laut den Forschenden könnten Tiere auch bei anderen Messungen helfen. Tauben könnten zum Beispiel Luftverschmutzung messen und Ratten die Verschmutzung in Abwasser-Systemen.