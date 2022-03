Europäische Länder haben in den letzten Jahren deutlich aufgerüstet - das geht aus dem neuen Bericht des Friedensforschungsinstituts Sipri hervor.

Danach stiegen die Waffenimporte seit 2017 um 19 Prozent im Vergleich zu den fünf Jahren davor. Hintergrund waren laut Sipri zumindest teilweise die schlechteren Beziehungen zwischen europäischen Staaten und Russland.

Weltweit betrachtet ist der Waffenhandel laut dem Friedensforschungsinstitut in den letzten fünf Jahren leicht zurückgegangen - liegt aber weiter auf hohem Niveau. Bei der Rangliste der größten Waffenexporteure hat sich Sipri zufolge nichts geändert: Die USA liegen weiter auf Platz 1, dahinter Russland, Frankreich, China und Deutschland.

Ukraine-Krieg noch nicht mit eingerechnet

Die Daten wurden erhoben vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Dorthin waren zwischen 2017 und 2021 vergleichsweise wenig Waffen geliefert worden, trotz des andauernden Konflikts im Osten des Landes. Laut Sipri liegt das zum einen an den begrenzten finanziellen Mitteln der Ukraine, und auch daran, dass das Land Waffen selbst produziert.

Mehrere Länder, auch Deutschland, haben nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine angekündigt, in Zukunft mehr in Rüstung zu investieren. Das wird die Rüstungsproduktion und den Waffenhandel vermutlich in den nächsten Jahren weiter ansteigen lassen.