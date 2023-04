In den USA sorgt eine Serie von Waffengewalt für Diskussionen.

Im jüngsten Fall wurden ein sechsjähriges Mädchen und dessen Vater von einem Nachbarn angeschossen, nachdem sie versucht hatten, einen verlorenen Basketball aus dessen Einfahrt zu holen. Wenige Tage vorher schoss ein Mann auf zwei Cheerleader, von denen eine irrtümlich fast in sein Auto gestiegen war. Letzte Woche wurde im Bundesstaat Missouri ein schwarzer Teenager lebensgefährlich von einem weißen Waffenbesitzer verletzt, nachdem der Junge aus Versehen an der falschen Haustür geklingelt hatte. In New York starb am Dienstag eine Frau, als ein Hausbesitzer auf das Auto schoss, in dem sie saß. Auch sie hatte sich in der Adresse geirrt. In diesen beiden Fällen berufen sich die Täter auf ein sogenanntes Stand-your-Ground-Gesetz, das den Einsatz tödlicher Gewalt erlaubt, sobald sich jemand bedroht fühlt. Während die Republikaner diese Gesetze mehrheitlich befürworten, werden sie von demokratischen Politikern kritisiert. Der Bürgermeister von Kansas City sagte, wenn Stand your Ground in solchen Fällen anwendbar ist, dann sei jeder Mitarbeiter der Post oder von Lieferdiensten in Lebensgefahr.