Florida lockert seine Regeln für Waffen - nur drei Tage nach dem letzten Schulmassaker in den USA.

Ein neues Gesetz in dem US-Bundesstaat soll es bald fast allen Menschen erlauben, Waffen verdeckt zu tragen. Bisher war dafür eine Lizenz nötig. Dafür wurden Antragsteller überprüft und mussten ein Training absolvieren. In Zukunft soll es nur Pflicht sein, neben der Waffe einen Ausweis oder Führerschein dabei zu haben.

Waffen verdeckt zu tragen, ist bisher in 25 US-Bundesstaaten erlaubt - Florida wäre Nummer 26, wenn der Gouverneur das Gesetz unterzeichnet hat.

Das letzte Schulmassaker in den USA ist nur wenige Tage her. Eine Frau hatte in einer Grundschule in Tennessee sechs Menschen erschossen.