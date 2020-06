Fast 40.000 Menschen sind 2018 in den USA erschossen worden.

Wie man solche Todesfälle verhindern könnte, ist ein schwieriges Thema, denn das Recht auf Waffen ist in der Verfassung der USA verankert. Es ist zwar in vielen Bundesstaaten eingeschränkt, aber wie stark, ist unterschiedlich.

Forschende eines Thinktanks haben für drei Arten von Einschränkungen des Waffenrechts untersucht, ob und wie sie sich auf die Anzahl der Erschossenen auswirken. Dafür glichen sie für die letzten Jahrzehnte die Zahl der Toten durch Schusswaffen mit den geltenden Gesetzen ab. Da, wo das verdeckte Tragen von Waffen und ihr Einsatz zur Selbstverteidigung eingeschränkt wurden, gab es weniger Tote. Sogar doppelt so effektiv war es, Waffen vor Kindern zu sichern. In Staaten, in denen alle diese Gesetze galten, gab es im Vergleich zu anderen Staaten 11 Prozent weniger Tote durch Schusswaffen.

Die Forschenden weisen darauf hin, dass ihre Ergebnisse nur ein kleiner Ansatz sind, weil sie nur drei von vielen möglichen Einschränkungen des Waffenrechts untersucht haben.