Betrug und Missbrauch waren nach Angaben der Generalstaatsanwältin über Jahre an der Tagesordnung gewesen. Unter anderem sollen vier NRA-Führungsmitglieder Gelder für Luxusreisen veruntreut und Aufträge an Familienmitglieder und Freunde vergeben haben. Über drei Jahre hinweg seien Schäden in Höhe von mehr als 64 Millionen Dollar entstanden. Die Generalstaatsanwaltschaft von New York ermittelt seit anderthalb Jahren in der Sache.

Die NRA besitzt in den USA gemeinnützigen Status, deshalb muss sie besondere Auflagen für Spenden und Wohltätigkeit erfüllen. Politisch besitzt die Organisation großen Einfluss und hat mehrfach verhindert, dass Waffenbesitz in den USA strenger reguliert wird.