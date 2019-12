In einem Wahlkreis in London tritt jemand gegen Labour-Chef Jeremy Corbyn an, der sich "Nick the Incredible Flying Brick" nennt - also "Nick, der unglaubliche fliegende Backstein". Entsprechend skurril war auch sein Wahlkampfversprechen: Sollte Nick die Parlamentswahl heute gewinnen, will er nach eigenen Angaben morgen die Schwerkraft abschaffen.

Nick bewirbt sich als einer von rund 25 Kandidaten um einen Parlamentssitz für die "Offizielle Partei der Durchgeknallten". Die Partei wurde in den 1980er Jahren als Spaßpartei bekannt. Zwei seiner Parteikollegen treten in einem anderen Wahlkreis gegen Premierminister Boris Johnson an.

Ins Rennen geht auch ein Mann, der schon seit Jahrzehnten als mürrischer alter Elvis kandidiert - für "Die Kirche der militanten Elvis-Partei".