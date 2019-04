In Indien wählen ab heute 900.000 Millionen Menschen ein neues Parlament - eine Herausforderung für soziale Netzwerke.

Facebook, Whatsapp und Twitter sind für viele Inder die Hauptinformationsquelle. Und viele lassen sich durch Fake News beeinflussen. In den letzten Jahren gab es immer wieder Fälle von Lynch-Justiz, die mit WhatsApp-Gerüchten zu tun hatten. WhatsApp warnt seit Monaten in großangelegten Kampagnen vor Fake News. Außerdem wurden laut Korrespondenten neue Regeln eingeführt - zum Beispiel können Nachrichten nur noch an fünf Gruppen oder Menschen auf einmal geschickt werden. Facebook arbeitet mit lokalen Organisationen zusammen, um Gerüchte aufzudecken.

Insgesamt soll die Wahl in Indien knapp sechs Wochen dauern. Als erstes öffnen die Wahllokale im Nordosten des Landes. Premierminister Narendra Modi von der BJP-Partei hofft auf eine zweite Amtszeit. Herausgefordert wird er von einem Mitglied der Gandhi-Dynastie, dem Kongressvorsitzenden Rahul Gandhi. Umfragen zufolge könnte es ein knappes Wahlergebnis geben.