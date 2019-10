Das wollten Forscher der Unis Tübingen und Kaiserslautern wissen. Sie haben zwei Studien dazu gemacht - eine in den USA, die andere in Deutschland. Es zeigte sich, dass Aussehen in den USA großen Einfluss hat. Kandidatinnen und Kandidaten bei den Repräsentantenhaus-Wahlen 2016 konnten bis zu elf Prozentpunkte durch ihr Äußeres einfahren.

In Deutschland spielt das Aussehen eine geringere Rolle. Direktkandidaten und -kandidatinnen, die von den Befragten als attraktiv bewertet wurden, konnten bei der Bundestagswahl 2017 knapp vier Prozentpunkte mehr an Wählerstimmen holen. Es war aber nicht nur das Aussehen wichtig, sondern auch, wie kompetent die Politikerinnen und Politiker wirkten. Bei Politikerinnen war das Aussehen wichtiger als bei Politikern.

Die Forscher sagen, dass sich das Wahlverhalten in Deutschland langsam dem in den USA annähert. Denn 2013 war das Aussehen noch unwichtiger als 2017. Und: Politikerinnen und Politiker könnten laut den Forschenden die Erkenntnis für sich nutzen. Wer im richtigen Moment auf eine gute Frisur, gutes Make-up und professionelle Fotos setze, könne möglicherweise eine Wahl für sich entscheiden.