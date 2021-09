Die Parteien im Bundestag haben dieses Mal wohl so viel Geld durch Großspenden bekommen wie noch nie in einem Wahljahr.

Laut einem Bericht der 'Welt am Sonntag' flossen bis jetzt fast elf Millionen Euro in die Parteikassen. Die Zeitung beruft sich auf die Auflistung des Bundestags. 2017 seien es in den Monaten vor der Bundestagswahl gerade mal knapp über fünf Millionen Euro gewesen.

Die FDP hat nach dem Bericht im laufenden Jahr am meisten Geld bekommen, nämlich 3,7 Millionen Euro. Knapp dahinter liegen die Grünen mit 3,4 Millionen Euro. Auf Platz drei kommt die CDU.

Die beiden größten Einzelspenden gab es laut der 'Welt am Sonntag' für die Grünen, mit einer Million und 1,25 Millionen Euro.