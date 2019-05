Die Kandidaten für das Premierministeramt in Australien wollen schaffen, was in den letzten zehn Jahren keinem ihrer Vorgänger gelungen ist: eine ganze Amtszeit durchstehen. Von fünf Premierministern in der Zeit wurde nur einer regulär abgewählt - und das schon nach knapp drei Monaten im Amt. Die anderen vier wurden von ihrer Partei abgesetzt - meistens, weil ihre Umfragewerte schlecht waren. Es kam schon mal vor, dass die Australier morgens aufstanden und plötzlich jemand anders die Regierung führte. Kritiker sagen deshalb, dass die australischen Wähler nur noch wenig Einfluss darauf haben, wer eigentlich an der Spitze des Landes steht.

Deswegen haben die Konservativen, die gerade an der Macht sind, und die oppositionellen Linken ihre eigenen Regeln geändert. Sie können den Premierminister nicht mehr so leicht absetzen, sondern brauchen dazu eine Zweidrittelmehrheit der eigenen Abgeordneten oder müssen die Parteimitglieder befragen.