Im Wahlkampf in den USA, aber auch bei uns ist es immer wieder ein Thema: Microtargeting.

Dabei werden politische Botschaften sehr gezielt an einzelne, sehr präzise ausgesuchte Gruppen von Wählern geschickt - zum Beispiel bei Facebook. Menschen, die das gleiche Geschlecht, gleiche Alter und und zum Beispiel das gleiche Hobby haben, sehen dann Wahlwerbung nur für ihre Gruppe.

Ein Forschungsteam aus den USA hat sich jetzt angeschaut, wie gut solche Wahlwerbung funktioniert. Dafür haben sie selbst Online-Kampagnen für zwei kontroverse politische Themen gestartet und die Ergebnisse in Befragungen getestet. Es zeigte sich: Gezielte Wahlwerbung wirkt generell, aber Microtargeting im Speziellen bringt keinen Zusatznutzen.

Konkret war Wahlwerbung, die sich zum Beispiel nur an Männer oder nur an eine bestimmte Altersgruppe wandte, überzeugender als Werbung für alle. Aber sobald die Forschenden ihre Zielgruppe nach mehr als einem Kriterium aussuchten, also zum Beispiel Geschlecht und Alter, konnten sie keinen Zusatznutzen feststellen. Die Arbeit der Forschenden wurde von Google und vom Facebook-Mutterkonzern Meta unterstützt.